Cruciale rol Vermeersch en Merlier, Van Aert volop verdedigd voor befaamd incident uit de cross: "Eigenlijk zijn fout niet"

Wout van Aert heeft al vele hoogtepunten meegemaakt in de cross, maar bij één befaamd incident was hij zelf de schlemiel. Het vond plaats op het BK voor beloften van 2014, in Waregem.

Van Aert werd gediskwalificeerd. Jens Adams, de winnaar van dat BK, vertelt in de podcast LAMBERT & ALBERT hoe de vork in de steel zit. "Eigenlijk was dat Wout van Aert zijn fout niet. We stonden met zijn allen samen op de eerste rij. Toon Aerts stond helemaal rechts, ik stond als tweede en Wout als derde vanaf rechts." Tot dan nog geen enkel probleem. "Het duurde heel lang eer de lichten op groen sprongen. Op een gegeven moment gaf Toon de aanzet om te vertrekken en ging hij met één wiel vooruit. Ik reageer daarop. Wout van Aert ook, maar die vertrekt volledig. Wij stopten na een halve meter, maar Wout ging meteen door." © photonews Vervolgens zat Van Aert met de gebakken peren. "Valse start dus, iedereen terug. Toen vroeg de jury aan de renners of Wout nog op de laatste rij mocht starten. Gianni Vermeersch en ook een beetje Tim Merlier gingen er tegenin en Wout mocht niet meer starten." Toch straf dat de jonge renners uit die tijd daar ook hun zeg in hadden. "Er waren een aantal renners die er voor pleitten dat Wout niet meer mocht starten en de jury ging daar in mee."