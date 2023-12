Niels Albert: "Ik denk niet dat Wout van Aert hier een Mathieu van der Poel-complex aan overgehouden heeft"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel: haast overal komen ze mekaar tegen. Het valt moeilijk te ontkennen dat bij de laatste grote afspraken Van Aert telkens aan het kortste eind heeft getrokken.

Een revanche op het WK veldrijden zal er niet komen, want Van Aert tekent daar niet present. Misschien heeft die laatste er wel eventjes genoeg van om Van der Poel te moeten trotseren als er een wereldtitel op het spel staat.

"Nu is hij het voorbije jaar zowel in het veld als op de weg twee keer geklopt door Van der Poel", zegt Niels Albert in HLN over Van Aert. "Of hij daar van wakker ligt? Ja en neen. Leuk was het niet. Maar dat was het ook niet geweest als een andere renner Wout twee keer had geklopt."

Van een zogenaamd complex zou er bij Van Aert dus geen sprake mogen zijn. "Ik denk niet dat Wout hier een Mathieu van der Poel-complex aan overgehouden heeft."