Alle ogen op Wout van Aert, maar: wie zijn de favorieten van het veldritweekend en waar kan je het bekijken?

Ook dit weekend staan er opnieuw heel interessante crossen op het programma. Zaterdag in Essen is er de comeback van Wout van Aert, zondag is er dan weer de Wereldbeker in het Italiaanse Val di Sole. Wie zien we aan het feest in die crossen?

Exact Cross Essen (te zien op Sporza)

Zaterdag gaan we in de Exact Cross in Essen op zoek naar een opvolger voor Gerben Kuypers en Aniek Van Alphen. Vorig jaar was Kuypers de sterkste en hield hij Jens Adams, Emiel Verstrynge en Victor Van de Putte af.

Dit jaar lijkt het een sterkere editie te gaan worden. We krijgen namelijk ook de comeback van ene ... Wout van Aert. Die lijkt met Essen meteen een cross gevonden te hebben op zijn maat, een goede inkomer.

© photonews

Het parcours in Essen aan het technologiepark is er eentje op maat van Wout van Aert, met bochten, balkjes en de meeste klassieke zaken. Toch zal hij in zijn eerste race van het jaar moeten afrekenen met toch wel wat concurrentie, al zijn de meeste toppers er niet bij. Naast van Aert zien we wel ook de comeback van Tom Meeusen. Kan hij ook meteen verrassen?

Onze sterren

*** Wout van Aert

** Tom Meeusen, Lander Loockx

* Zdenek Stybar, Jens Adams, Anton Ferdinande

*** Aniek Van Alphen

** Marion Norbert-Riberolle, Laura Verdonschot

* Kim Van De Steene, Anna Kay, Kiona Crabbé

Wereldbeker Val di Sole (te zien op Play Sports)

Zondag krijgen we dan weer iets helemaal anders voor de kiezen. In Val di Sole moeten we mogelijk de sneeuw trotseren. Hier dan weer géén Wout van Aert, terwijl ook Pidcock en van der Poel er nog niet zijn. We gaan op zoek naar opvolgers voor Vanthourenhout en Pieterse.

© photonews

Bovendien zijn Ronhaar, Van der Haar en Nys op stage, waardoor het aan Iserbyt is om zijn voorsprong in de Wereldbeker nog wat uit te breiden. Daarmee zou hij meteen een goede zaak doen in het klassement.

Ook bij de vrouwen ontbreken met van Empel, Brand, Worst en van Anrooij opnieuw een paar absolute toppers, waardoor de weg openligt voor de drie Nederlandse vrouwen die er wél zijn: Pieterse, Bakker en Del Alvarado.

Onze sterren

*** Eli Iserbyt

** Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck

* Joris Nieuwenhuis, Cameron Mason, Kevin Kuhn

*** Puck Pieterse

** Ceylan del Carmen Alvarado, Sara Casasola

* Manon Bakker, Kristyna Zemanova, Maghalie Rochette