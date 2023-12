Oud-ploegmaat doet opvallende uitspraak over Roglic: "Zou mooi zijn dat hij wint"

Acht jaar lang reed Primoz Roglic bij Jumbo Visma aan de zijde van Robert Gesink. Dat zal vanaf januari niet meer het geval zijn.

Primoz Roglic had het duidelijk gehad bij Jumbo Visma. Hij zegde zijn nog twee jaar lopende overeenkomst op en trok naar BORA-hansgrohe. Voor Robert Gesink wordt het aanpassen, na acht jaar samengewerkt te hebben.

“Primoz heeft in het rondewerk vrijwel alles in zijn loopbaan gewonnen, behalve die ene grote prijs de Tour de France”, aldus Gesink in RIDE magazine.

“Met zijn gedrevenheid is het eigenlijk logisch dat hij nog twee jaar alles op alles wil zetten om die hoofdprijs binnen te halen. Als ik de wielerliefhebber in mezelf laat spreken dan hoop ik eigenlijk dat hij slaagt in die opzet.”

Gesink gunt zijn oud-ploegmaat eindwinst in de Tour. “Wat een schitterend verhaal zou het zijn wanneer hij na al die jaren met zoveel grote overwinningen nu ook nog eens die ontbrekende gele trui aan zijn palmares toevoegt.”

Voor de Nederlander is het vertrek van Roglic een flinke aderlating voor Jumbo Visma. De fusie, met de komst van Remco Evenepoel, had het vertrek van Roglic wat minder erg gemaakt, maar die deal kwam er uiteindelijk niet.