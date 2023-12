Niels Albert slaat mea culpa over zijn uitspraken over Thibau Nys

Thibau Nys zal de komende weken niet aan de start komen van een cross. Ook Niels Albert beseft dat hij misschien wat hard was voor Nys soms.

Na zijn 19de plaats in Flamanville maakte Thibau Nys duidelijk: de batterijen zijn helemaal leeg. Dit en komend weekend zal hij dan ook niet aan de start komen van een cross. Wanneer wel opnieuw, is niet duidelijk.

Met zijn overwinningen in Beringen, Waterloo en in de Koppenbergcross stegen de verwachtingen ook stevig voor Thibau Nys. Ook bij Niels Albert, die nu ook in eigen boezem kijkt, uitte hij soms kritiek op Nys.

Rust

"Vooral mijn laatste column lokte veel reactie uit", zegt hij bij HLN. Daarin zei Albert onder meer dat het vaak alles of niets was met Nys en dat hij de kansen ook te veel liet schieten.

“Samengevat kwam het hierop neer: Thibau Nys is jong, gun die jongen nu eens de tijd", maakt Albert duidelijk. En dat zal hij ook doen in de tijd dat Nys niet meer crosst. Ik denk dat ik hem tot zo lang ook rust ga gunnen."