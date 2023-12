Paul Herygers stelt zich een serieuze vraag: "Dat is echt niet goed voor een renner"

Een aantal renners maakt dit weekend de opvallende dubbel Essen - Val di Sole. En dat is toch echt geen evidente verplaatsing om te doen. Ook de analisten laten zich graag uit over de zaak en zijn kritisch.

De meeste toppers kiezen voor de Wereldbeker in Val di Sole en laten daarom de cross in Essen aan zich voorbijgaan. Onder meer Wout van Aert start dan weer wel in België, maar trekt niet naar de Italiaanse sneeuw op zondag.

Nachtgebraak is een ander verhaal

Een paar renners en rensters maken echter wél de overstap. En dat is toch echt geen makkelijke oversteek te noemen om er zondag alweer te staan. "Voor mijzelf is het geen gekkenwerk om de dubbel te maken", opende Paul Herygers bij Sporza.

Maar voor de renners en rensters is het volgens hem iets helemaal anders: "Vanavond de auto richting Charleroi ... Het is nachtgebraak, en dat is eigenlijk niet goed voor een renner. Voor mij is dat toch een ander verhaal."