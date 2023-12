Ploeg van Sanne Cant komt met update over haar blessure na val in Flamanville

Sanne Cant moest vorige zondag in Flamanville opgeven na een val. Nu is duidelijk wat de schade is bij de Belgische kampioene.

Het zag er niet goed uit voor Sanne Cant na haar val in Flamanville. De Belgische kampioene moest met veel pijn opgeven na een val. Er werd vooral gevreesd voor een blessure aan haar schouder of elleboog.

Dat is niet het geval, maar Cant heeft wel een lichte knieblessure opgelopen, meldt haar ploeg Crelan-Corendon bij WielerFlits. De Belgische kampioene is wel mee op stage met de ploeg naar Benicassim.

Daar heeft Cant een aangepast programma gekregen, maar dit weekend komt ze niet in actie. Dat was ook niet de bedoeling voor haar blessure. Wanneer we Cant wel terugzien in het veld, is wel nog onduidelijk.

Cant was wel aan een goede periode bezig in het veld. De Belgische kampioene eindigde, met uitzondering van een 20ste plaats in Troyes, in haar laatste acht crossen altijd in de top tien. Het BK half januari in Meulebeke is een van haar doelen.