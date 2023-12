📷 Uijtdebroeks laat er geen twijfel over bestaan: voor dit team rijdt hij in 2024

Visma-Lease a Bike, de naam van Jumbo-Visma vanaf 2024, kondigde zaterdagavond de transfer van Cian Uijtdebroeks aan. Maar BORA-hansgrohe protesteerde meteen en stelde dat Uijtdebroeks nog een contract heeft tot eind 2024.

Er lijkt dus nog heel wat werk te zijn om de transfer van Uijtdebroeks naar Visma-Lease a Bike helemaal af te ronden. Maar het nieuwe wielerjaar staat wel al bijna voor de deur. En Uijtdebroeks moet wel duidelijkheid krijgen.

Ook hij wil wellicht weten voor welk team hij zal of kan rijden in 2024. Maar een foto vanuit het Spaanse Girona lijkt wel duidelijkheid te scheppen. Uijtdebroeks werd er al gespot in een broek van Visma en een Cervélo-fiets van de ploeg.

En dus lijkt hij in 2024 dus wel voor het Nederlandse team te gaan rijden. Al ligt er wellicht nog wat werk op de plank om de transfer helemaal af te ronden.

I don't think Cian will be joining the BORA training camp since he's already wearing Visma shorts during training. 👀 pic.twitter.com/SLPqBx67IM