Belg wordt alweer tweede in Val di Sole en baalt: "Als ik eerlijk mag zijn"

Belgen Niels Vandeputte en Joran Wyseure mochten als tweede en derde mee op het podium van de Wereldbeker in Val di Sole. Maar meedoen voor winst hebben ze nooit gedaan.

De Nederlander Joris Nieuwenhuis dook als eerste de Italiaanse sneeuw in en gaf die leidersplaats nooit meer af. Niels Vandeputte probeerde nog wel te volgen, maar al na een halve ronde moest hij Nieuwenhuis laten rijden.

En dus werd het opnieuw een tweede plaats, net als vorig jaar, voor Vandeputte in Val di Sole. "Ik wilde vandaag meedoen voor winst, maar heb eigenlijk nooit in die positie gezeten", zei de Belg achteraf in zijn flashinterview.

"Ik startte wel goed, maar Nieuwenhuis legde een heel hoog tempo op en ik moest bekomen van de lange startstrook. Daarna reed ik bepaalde ronden technisch niet op niveau en daardoor werd het gat nooit meer kleiner."

Gekomen voor winst

Maar toch baalde Vandeputte achteraf ook. "Als ik eerlijk mag zijn, kwam ik hier om mee te doen voor winst. Die positie heb ik nooit gehad, dus nu ben ik nog een beetje teleurgesteld." Toch sloot Vandeputte positief af.

"Straks ga ik wel tevreden zijn. Ik heb het gevoel dat mijn vorm met de week beter wordt. Er komt een drukke periode aan, daarin wil ik zoveel mogelijk wedstrijden dit niveau halen en soms mee doen om het podium."