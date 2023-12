Belg zorgt voor primeur in de Wereldbeker, Herygers onder de indruk: "Eindelijk komt hij boven water"

Joran Wyseure stond in Val di Sole voor het eerst op het podium van een Wereldbeker bij de profs. In Italiaanse sneeuw werd hij knap derde.

Voor de 22-jarige West-Vlaming, die in 2022 nog wereldkampioen bij de beloften werd, is zijn podium in de Wereldbeker dus een primeur. En daar was hij uiteraard bijzonder tevreden mee achteraf.

"Dit is een heel mooi gevoel", zei Wyseure. "Ik viel vaak in de verkenning, maar reed in de wedstrijd met veel vertrouwen. Ik reed technisch een zeer goede koers. Hier ben ik enorm content mee."

In Dublin werd Wyseure twee weken geleden al vierde, maar met een derde plaats doet hij dus nog wat beter. De West-Vlaming is duidelijk fan van de sneeuw. "Ik hoop hier in Val di Sole zeker nog terug te komen."

Sterke prestaties

Wyseure hield onder meer Vanthourenhout, Iserbyt en Sweeck achter zich. "Het was een sterk deelnemersveld, het blijft Wereldbeker. En het parcours was erg verraderlijk. Heel glad en met veel ijs."

Dit resultaat probeert Wyseure nu door te trekken. "Ik probeer elk weekend zo goed mogelijk te presteren. Ik ben goed bezig en reed dus al enkele keren top-10 in de Wereldbeker."

Ook Paul Herygers was onder de indruk van de prestatie van Wyseure. "Hij komt eindelijk boven water", zei hij bij Play Sports. "Dit is heel groots", voegde hij er nog aan toe.