Geen podium voor jarige Vanthourenhout en leider Iserbyt: dit liep er fout voor hen

Ploegmaats Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt werden in Val di Sole vierde en vijfde. Het was vooral zaak om recht te blijven in de Italiaanse sneeuw.

Door de afwezigheid van Lars van der Haar en Pim Ronhaar kon Eli Iserbyt zijn voorsprong in het klassement van de Wereldbeker stevig uitbreiden. Met een vijfde plaats pakte hij ook een stevig aantal punten. "Ik ben wel tevreden", zei Iserbyt achteraf. "Het was zaak om niet te vallen, in ieder geval niet hard te vallen. Ik heb toch wat punten kunnen pakken en ik had een redelijk gevoel. Ik zou liever op het podium komen, maar een top vijf is ook goed." Geen verjaardagscadeau voor Vanthourenhout Zijn ploegmaat Michael Vanthourenhout werd twee jaar geleden tweede, vorig jaar won hij in Val di Sole. Nu viel hij als vierde net naast het podium. Vanthourenhout kon zich dus geen mooi cadeau schenken op zijn 30ste verjaardag. Vanthourenhout liet zich in de start te veel wegdrummen. "Ik zat na twee bochten al te ver om mee te zijn en Joris (Nieuwenhuis, nvdr.) was vandaag ook gewoon de beste", gaf de Europees kampioen toe. Veel tijd om zijn 30ste verjaardag te vieren zal Vanthourenhout ook niet hebben, want maandag vertrekken ze op stage. "Het wordt dus een klein feestje vanavond. Morgen moeten we weer vroeg vertrekken."