Herygers nu al met stoute voorspellingen: "Zoveel crossen wint Wout van Aert en daar gaat hij ook Mathieu kloppen"

Wout van Aert maakte bij zijn comeback meteen indruk in Essen. En dus is de vraag stilaan: wat gaan zijn winter bieden? Paul Herygers probeert nu al met een voorspelling te komen.

Wout van Aert reed iedereen op een hoopje in de Exact Cross in Essen, maar de concurrentie was natuurlijk niet van het niveau Pidcock, van der Poel of zelfs maar Iserbyt of van der Haar. En dus is de vraag wat hij de rest van de winter zal kunnen uitrichten in zijn beperkt programma.

"Elke cross die hij zal rijden, past min of meer in zijn kraam", beseft Paul Herygers in gesprek met Sporza. "Hoeveel crossen hij deze winter zal winnen? Dat is lastig, maar hij heeft er al zeker eentje binnen natuurlijk."

Drie keer feest voor Wout van Aert?

"Ik ga het bescheiden houden en zeg 3 zeges. Dat zou wel een groot verschil zijn met vorig jaar." Dat Wout van Aert duidelijk op andere doelen mikt in 2024 en dus het veldrijden niet als groot doel ziet kan daar voor iets tussenzitten.

In Mol komt een eerste duel met Mathieu van der Poel: "Toch heb ik daar de derde zege voor Wout bijgerekend. Die omloop ligt hem geweldig en voor VDP wordt het zijn eerste race."