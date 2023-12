Stig Broeckx openhartig: "Dat is een erezaak"

Heugelijk nieuws was het voor Stig Broeckx een dik jaar geleden. Hij is namelijk vader geworden. Nu heeft hij daarover voor het eerst gepraat.

In mei 2022 raakte het nieuws bekend dat Stig Broeckx samen met zijn partner Marlies hun 1e kindje verwachtte. "Vader worden, is altijd mijn grootste motivatie geweest", schreef Broeckx in mei op Instagram. "Soms komen dromen uit."

Dochter Isa is ondertussen een jaar en een maand. "De wandeling naar de onthaalmoeder is een erezaak voor mij", aldus Broeckx in een gesprek met Het Laatste Nieuws heel openhartig over het vaderschap.

Botsen op limieten

“Ik bots soms op mijn limieten, maar ik sta Marlies bij waar ik kan, zowel praktisch als mentaal. En als ik voor Isa dans, kraait ze van de pret.”

Broeckx was een beloftevol wielrenner bij Lotto-Soudal, maar in 2016 raakte hij betrokken bij een zware valpartij. Zijn carrière was meteen voorbij, maar zijn overlevingsdrang en drang om beter en gezonder te worden sindsdien een bron van inspiratie voor velen.