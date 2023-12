Verrassing van formaat! Mathieu van der Poel duikt al eerder het veld in

Mathieu van der Poel voelt het toch al te veel kriebelen om het veld in te duiken. De Nederlander voegt een wedstrijd toe aan zijn programma.

Wout van Aert proefde zaterdag in Essen al eens van het veld en dat deed hij meteen met een zege. Op Mathieu van der Poel zou het normaal gezien nog zo'n twee weken wachten zijn.

De Nederlandse wereldkampioen zou normaal gezien op 22 december in Mol zijn rentree maken in het veld. Maar Van der Poel zal volgende week zaterdag, op 16 december, al in Herentals aan de start staan.

"Zo krijgt Herentals meteen een topduel tussen Van der Poel en Pidcock", stelt organisator Golazo bij Sporza. Want ook de Brit rijdt in Herentals zijn eerste cross van het seizoen.

In Mol zal dan het eerste duel tussen Wout van Aert, Mathieu van der Poel op het programma staan. Een dag later in de Wereldbeker van Antwerpen staan Van der Poel, Van Aert én Pidcock aan de start.