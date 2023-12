Paul Herygers maakt zich zorgen na eerste cross Van Aert: "Geen groot succes"

Wout van Aert maakte in Essen zijn rentree in het veld. Maar qua toeschouwersaantallen leverde dat niet per se een grote opkomst op.

De omstandigheden in Essen waren niet ideaal voor een grote opkomst. Het regende bijna de hele dag, zoals al bijna het hele seizoen. Uiteindelijk kwamen er maar zo'n 3000 toeschouwers opdagen in Essen. Organisator Koen Monu was toch tevreden. "Het totaalplaatje zat goed. Voor de mensen die wél aanwezig waren, betekende de aanwezigheid van Wout veel. En de fans die er waren, dat waren diehards", zegt hij bij WielerFlits. Aantrekkingsfactor Van Aert Maar co-commentator Paul Herygers is wel wat ongerust. "We kunnen niet spreken over een groot succes." Herygers is wat verontrust dat de grote beleving nog niet is losgebarsten dit seizoen. Maar dat ligt voor Essen ook aan het weer, niet aan Wout van Aert zelf, stelt Herygers nog. "Dat is bijna een halfgod, hé. De mensen zijn nog altijd zot van Wout." "Dat begint bij kleine gastjes, en de ouders gaan daar graag in mee." Als de omstandigheden beter worden, komt het wel goed volgens Herygers.