Van der Poel wel, Pidcock niet: eerste cross zal er anders uitzien voor de twee toppers

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock staan komende zaterdag voor het eerst aan de start van een veldrit. Hun startpositie zal wel anders zijn.

Mathieu van der Poel kondigde zondag aan dat hij al een week eerder het veld induikt. In plaats van in Mol, maakt hij in Herentals al zijn rentree. Zijn eerste wedstrijd sinds het WK veldrijden in Hoogerheide.

Voor Mathieu van der Poel wordt het zijn eerste wedstrijd in de regenboogtrui sinds 27 december 2021, toen hij in Heusden-Zolder moest opgeven met een rugblessure en Van der Poel niet meer in actie kwam.

Zaterdag in Herentals zal Van der Poel vanop de eerste startrij starten. Dat heeft hij te danken aan aan zijn zesde plaats op de UCI-ranking, die hij nog altijd heeft door zijn resultaten van de voorbije jaren.

Pidcock niet op eerste rijen

Voor Tom Pidcock ligt dat enigzins anders. Hij sloot vorig seizoen af als 16de op de UCI-ranking, maar zakte ondertussen naar de 39ste plaats. Daardoor zal de Brit wellicht op de derde startrij staan, misschien zelfs verder.

Niet dat Pidcock daarom zal malen, want net als Van Aert is het veldritseizoen niet het belangrijkste. Hij slaat net als Van Aert het WK veldrijden over in Tabor, hij focust zich dan al opnieuw op het mountainbiken.