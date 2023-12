Lidl-Trek heeft verrassende plannen met Jasper Stuyven voor 2024

Lidl-Trek maakte vandaag zijn belangrijkste ambities bekend. De Giro rijden met Giulio Ciccone wordt een grote doelstelling.

Giulio Ciccone gaf al aan dat hij graag de Giro d’Italia wou rijden en zijn team Lidl-Trek gaat nu mee in die gedachtengang.

Andrea Bagioli, Jonathan Milan en verrassend ook Jasper Stuyven zullen de Ronde van Italië rijden om Ciccone bij te staan.

Stuyven nam in zijn hele carrière nog maar één keer deel aan de Giro d’Italia. Dat gebeurde in het jaar 2017.

In de zesde etappe naar Terme Luigiane werd hij toen in een sprintje met twee geklopt door Silvan Dillier. Stuyven was in die editie ook twee keer derde.

De ondertussen 31-jarige Stuyven is niet meteen een man voor grote rondes, hij mikt normaal eerder op klassiekers.