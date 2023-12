Niels Albert spreekt klare taal over feit dat Wout van Aert niet crosst in 'zijn' Herentals

Zaterdag maakt Mathieu van der Poel zijn crossdebuut in Herentals. Wout van Aert is echter niet van de partij.

Een weekje vroeger dan gepland zal Mathieu van der Poel in het veld te bewonderen zijn. Niels Albert is er zeker van dat hij helemaal klaar is.

“Tom Pidcock zal er ook zijn. Die zal wel twee of drie crossen nodig hebben voor hij op toeren komt. Niet zoals Mathieu van der Poel. Hij komt niet crossen als hij niet helemaal zeker is dat hij honderd procent in orde is”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Mathieu heeft zoveel talent dat hij er meteen zal staan. Crosstechnisch zal hij ook weinig van zijn kunsten hebben verleerd. Als de logica wordt gerespecteerd, zien we zaterdag in Herentals een walk-over voor Mathieu van der Poel.”

Wout van Aert is er niet bij. “Wout had dat wel gewild, Herentals is tenslotte waar hij woont. Maar hij mocht niet van de ploeg, met wie hij maandag op stage is vertrokken naar Spanje. Als Jumbo-Visma had gezegd: ‘Vlieg maar over en weer’, dan had Wout dat zeker gedaan. Maar zo denken ze daar niet, daarvoor is de stage met de ploeg veel te belangrijk.”