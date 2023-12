Plots minder confrontaties tussen Van Aert en Van der Poel: hoofdrolspeler richt zich tot fans en zegt er dit over

Het is al vele jaren zo dat de confrontaties tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel zich opstapelen, of het nu in het veld of op de weg is. Aangezien beiden veel minder gaan crossen, komen er plots toch veel minder duels tussen de twee rivalen.

Het zal voor de betrokkenen en voor de hele wielerwereld toch even aanpassen worden. Iedereen is het gewend dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel vaak met mekaar de strijd aangaan. Dat zal voortaan bij momenten nog wel gebeuren, maar zeker niet de hele tijd. "Dat is echt jammer voor de supporters. Het is normaal dat we allebei bepaalde beslissingen nemen." Elk deelt zijn seizoen toch ook deels anders in. "Voor mij kwam de stage met de ploeg eraan na Essen. Mathieu is al langer op stage met zijn ploeg." Het is spijtig voor de supporters Logisch dus dat deze twee grote tenoren mekaar dan op bepaalde ogenblikken zullen ontlopen. "Het is spijtig voor de supporters en ook voor ons. Voor zowel Mathieu als mezelf liggen de grote doelen op de weg."