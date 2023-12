Remco Evenepoel grapt en dolt en maakt duidelijk wat hij vindt van Mikel Landa

Soudal Quick-Step organiseerde een Bkool Fan Ride met Remco Evenepoel en Kasper Asgreen. Evenepoel en Asgreen beantwoordden ook enkele vragen.

Evenepoel beantwoordde onder meer wat hij voor en na een koers eet. "Pistoletjes voor de koers en een goede Fristi erna", lachte Evenepoel. Met die pistolets verwees Evenepoel naar zijn ontbijt voor een tijdrit.

De Belgische kampioen stelde ook nog dat La Redoute zijn favoriete beklimming in Luik-Bastenaken-Luik is. En dat hij in de Ronde van Vlaanderen de Muur van Geraardsbergen verkiest. De beklimming ligt wel al enkele jaren niet meer in het parcours.

Mikel Landa

Daarna ging het ook nog even over de komst van nieuwkomer Mikel Landa. De Spanjaard maakt de overstap van Bahrain Victorious en gaat onder meer Evenepoel bijstaan in de bergetappes.

Is Evenepoel blij met de komst van Landa? "Neen", grapte hij. "Ik ontmoette hem ondertussen al, we hadden daarnet nog samen een fotoshoot. Ik kijk er naar uit om samen mooie koersen te winnen", antwoordde Evenepoel daarna serieus.