Thibau Nys spreekt zich opnieuw uit over zijn ambities tegen Van der Poel en Van Aert

Thibau Nys geniet ondertussen al meer dan een week van de Spaanse zon in Calpe. Maar hij kijkt al uit naar zijn rentree in het veld.

Na de Wereldbeker in Flamanville zei Thibau Nys dat zijn batterijen helemaal leeg waren. Hij trok naar het Spaanse Calpe en besloot om een aantal crossen te schrappen. Zo komt hij pas in Antwerpen (23/12) weer in actie.

Dat is wel net de eerste cross waar Van Aert, Van der Poel en Pidcock voor het eerst samen aan de start staan. Nys beseft dan ook dat hij zijn doelen of ambities zal moeten verleggen als zij aan de start staan.

Zichzelf op de rails krijgen

"Het wordt eerder vechten voor een podium- of top vijf plaats. Winnen? Wie weet. Maar ik zie het er niet direct van komen. Het benieuwt me wel om te weten wat ik waard ben tegen Wout, Mathieu en Tom", zegt hij bij HLN.

Maar het is niet dat Nys er nu constant mee bezig is, omdat hij niet het gevoel heeft dat hij hen nu al het vuur aan de schenen zal kunnen leggen. "Zolang ik mezelf maar opnieuw op de rails krijg, in de juiste flow geraak, power in de benen voel en mijn ding kan doen."