Wout van Aert naar de Giro in 2024: deze Belgische renner bracht hem op het idee

Dat Wout van Aert in 2024 de Giro rijdt, moet nog altijd officieel bevestigd worden. Maar toch lijkt het al bijna helemaal zeker te zijn.

Op de teampresentatie van Visma-Lease a Bike op 21 december in Amsterdam wordt er wellicht meer duidelijkheid gegeven over het programma van Wout van Aert in 2024. Maar toch zijn de grote lijnen al bekend.

Met weinig crossen op zijn programma wil Van Aert zich volledig focussen op het voorjaar. Maar ook daar gaat Van Aert enkele koersen schrappen. Voor het eerst in zijn carrière wil Van Aert namelijk de Giro rijden.

Nadat hij vijf jaar op rij de Tour reed, wil Van Aert eens iets anders doen. En het komt hem ook beter uit voor de Olympische Spelen, die bijna meteen na de Tour op het programma staan.

Het zaadje om de Giro te rijden, werd deels door Jasper Stuyven gepland. "Ik had het er tijdens het voorbije seizoen al eens over met Wout (Van Aert, nvdr.), dat ik nog eens graag de Giro zou rijden. Hij leek daar ook wel zin in te hebben. (lacht)."

Ook Stuyven rijdt volgend jaar de Giro nog eens. Hij reed de Italiaanse grote ronde al eens in 2017 en werd toen één keer tweede en twee keer derde in een rit. In 2024 krijgt hij dus concurrentie van Wout van Aert.