📷 Wout van Aert ziet ploegmaat na negen jaar Jumbo Visma verlaten

Jumbo Visma ziet Timo Roosen de ploeg verlaten. Dat maakte de ploeg zelf bekend op haar officiële kanalen.

Na negen jaar trouwe dienst trekt Roosen de geel-zwarte deur achter zich dicht. "Het team voelde voor mij altijd als een grote familie. Door al die jaren heen heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen. Een ritje richting high performance center en daar een bakje koffie drinken met de verzorgers of mecaniciens, dat ga ik uiteraard wel missen. Dat zijn van die simpele, maar wel hele mooie dingen."

De Brabander kwam bij de ploeg toen voor een nieuwe koers werd gekozen. "Ik heb het team echt weer van de grond opgebouwd zien worden. In 2015 moesten we maandenlang wachten op de eerste overwinning, een paar jaar laten wonnen met Dylan een aantal ritten in de Tour de France. Dat zijn ervaringen die je nooit vergeet." Het enthousiasme over het werken in een sprinttrein is nog altijd springlevend. "Ik heb wel iets met die chaos en die druk. Het is iets wat bij mij past en waar we gelukkig ook vaak succesvol in zijn geweest. Ik kan daarin nog altijd mijn ding doen."

"Verder wil ik ook echt benadrukken dat het prachtig was om in een klassieke ploeg met zoveel toppers te rijden. Ook dat is natuurlijk tijdens mijn periode bij de ploeg veranderd. Ooit mocht ik mijn eigen kans in die koersen gaan, maar het is alleen maar mooi om voor jongens als Dylan van Baarle of Wout van Aert te mogen rijden."

De ervaren renner roemt ook de professionaliseringsslag die de ploeg de afgelopen tijd maakte. "Alles is ons als renners gemakkelijker gemaakt", duidt Roosen. "Betere begeleiding qua training en coaching, veel meer letten op de details en met name ook inzetten op het belang van goede voeding. Ik heb het allemaal zien groeien, maar ik kijk daar heel positief naar. In het begin was het wennen dat je allerlei schemaatjes en een weegschaal voor je voeding kreeg, maar je ziet hoe het kan bijdragen tot resultaten."

"Uiteraard was het niet makkelijk om te kiezen voor een vertrek", wil Roosen nog kwijt. "Ik ga een team verlaten waar ik jarenlang heel gelukkig in was. En waar ik heel veel leuke mensen heb leren kennen. Toch voelde ik dat het tijd was voor iets nieuws en een nieuwe omgeving. Heel veel bekende gezichten ga ik tijdens en rondom de koers gelukkig nog vaak zien."