Anekdote toont de ongelofelijke vastberadenheid van Cian Uijtdebroeks

De voorbije week staat Cian Uijtdebroeks meer dan ooit in de kijker. Zijn hele ziel lijkt blootgelegd te worden door de transfersaga.

Jumbo Visma kondigde de komst van Cian Uijtdebroeks aan, terwijl hij nog een contract tot eind 2024 heeft bij BORA-hansgrohe. De Duitse wielerploeg stijgerde meteen en sprak van contractbreuk.

Als de UCI geen groen licht geeft, dan eindigt de zaak zo goed als zeker in de rechtbank. De voorbije dagen kwamen meer en meer getuigenissen en anekdotes over wie Uijtdebroeks precies is naar buiten.

Dat gebeurde in de context van het feit dat Uijtdebroeks bij BORA-hansgrohe zou gepest zijn, omdat hij maniakaal bezig is met zijn sport. Yves Legros, voorzitter van Team Cycliste Hesbaye, de eerste wielerploeg van Uijtdebroeks, zet dat kracht bij met een anekdote.

“Om zijn vastberadenheid te illustreren, herinner ik me deze anekdote: met het team waren we op trainingskamp in Spanje. Cian moet 13 zijn geweest. Alle jongeren in de club wilden gaan voetballen op het strand. Maar Cian niet, die wilde in het hotel blijven. Zowel om te studeren als om uit te rusten. Hij was nog erg jong en wilde zichzelf alle kansen geven”, klinkt het in La Dernière Heure.