De weg is nu werkelijk volledig vrijgemaakt: Wout van Aert gaat wellicht voor een primeur zorgen

Het gaat in orde komen, die primeur voor Wout van Aert. De weg is alvast volledig vrijgemaakt, het is nu enkel nog aan zijn ploeg om hem te selecteren.

Dan gaat het over de deelname van Wout van Aert aan de Ronde van de Algarve. In principe staat de Portugese rittenkoers voor de allereerste keer op het programma van Van Aert. Sterker nog, hij zou daar op 14 februari zijn wegseizoen inzetten. Die kans is nog wat groter nu de koersorganisatie de deelname van Visma-Lease a Bike bevestigd heeft. "Het is een ploeg met een lange geschiedenis in de Ronde van de Algarve, waar het voor de vijftiende keer aan zal deelnemen. Het heeft al van in 2006 een connectie met de Portugese koers, toen de ploeg nog Rabobank heette." VAN AERT EN EVENEPOEL WELLICHT IN DE ALGARVE Het enige wat nu nog moet gebeuren is dat Visma-Lease a Bike zoals verwacht Wout van Aert opneemt in de selectie voor deze koers. Eerder kondigde de Ronde van de Algarve ook al de deelname aan van Soudal Quick-Step, dat waarschijnlijk Remco Evenepoel opnieuw naar de Algarve zal sturen.