Koen Wauters heeft iets met topwielrenster: "Als ik iemand als haar zie"

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. Hoogtijd om ook lijstjes te maken met de toppers van 2023.

Koen Wauters is een vaste klant voor Belg van het Jaar, maar zelf maakt hij ook zijn keuze. Op drie zet hij Rik Devillé die het misbruik in de kerk mee naar buiten bracht. Op één kiest hij voor Olivier Vandecasteele die in Iran gevangen zat en dit jaar vrij kwam.

De tweede plaats geeft de zanger van Clouseau aan niemand minder dan meervoudig wereldkampioene Lotte Kopecky. Hij heeft duidelijk iets met de topwielrenster.

“Moest ik jong zijn en ik zie zo iemand als haar, dan zou mij dat zeker inspireren om zelf nog wat extra te doen en een tandje bij te steken”, vertelt Wauters aan Het Laatste Nieuws.

Kopecky heeft een fantastisch jaar achter de rug. De hoofdprijs was ongetwijfeld haar wereldtitel op de weg, maar ook in het baanwielrennen pakte ze enkele regenboogtruien. Daarnaast liet ze zich ook in de Tour de France opmerken.