Volgende prijs op het spel: Remco Evenepoel deze keer geen kandidaat, maar kan wél opgevolgd worden door Kopecky

Remco Evenepoel en Lotte Kopecky zijn pas nog tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar verkozen. De sportprijzen blijven mekaar opvolgen.

Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zal vandaag immers Het Vlaams Sportjuweel uitreiken. Dit is een prestigieuze prijs over de verschillende sporttakken heen die ook maar één keer door dezelfde persoon in zijn of haar carrière gewonnen kan worden. De laureaat van vorig jaar? Jawel, Remco Evenepoel.

KOPECKY VS CASSE EN CATS

Dat betekent meteen dat Evenepoel dit jaar geen kanshebber is, in tegenstelling tot zowat elke prijs die de voorbije weken is uitgereikt. De kans bestaat dat het wielrennen toch weer triomfeert, want Lotte Kopecky behoort wel tot de drie genomineerden. Judoka Matthias Casse en basketbalploeg Belgian Cats zijn de uitdagers.

Eén van deze drie gaat aan de haal met de prijs van Beste Topsportprestatie en hét Vlaams Sportjuweel. Er worden eigenlijk nog drie andere Vlaamse Sportjuwelen uitgedeeld: die voor Beste Topsportcoach, voor Beste Topsportversterker en Warmste Sportinitiatief.