🎥 Soudal-QuickStep showt de nieuwe truitjes in heerlijke video

De nieuwe truitjes van Soudal-QuickStep zijn bekendgemaakt. We onthouden vooral de voorstelling met Julian Alaphilippe.

Soudal-QuickStep heeft de nieuwe wielertruitjes voor 2024 voorgesteld. Veel is er niet veranderd ten opzichte van dit jaar.

Wat wel spectaculair was, is de voorstelling door Julian Alaphilippe. Op de tonen van It’s all coming back to me now van Céline Dion levert hij een knappe prestatie.

Bekijk de acties van Alaphilippe in onderstaande video.