Belg gaat van renner naar Mathieu van der Poel bijstaan: "Wat ik hem kan bijbrengen?"

Jens Keukeleire is officieel nog twee weekjes renner. Daarna wordt hij ploegleider bij Alpecin-Deceuninck.

Jens Keukeleire reed twee maanden geleden zijn laatste koers bij EF Education-EasyPost, maar vanaf 1 januari wordt hij ploegleider bij Alpecin-Deceuninck.

“De stap naar ploegleider was op zich wel een evidente”, vertelt Keukeleire aan de Krant van West-Vlaanderen. “Zeker de laatste drie jaar van mijn carrière speelde ik al met dat idee. Al heb ik die gedachte zo lang mogelijk van me willen afhouden, omdat ik wist: eens ik er begin over na te denken, wil dat zeggen dat mijn rennerscarrière er bijna opzit.”

De 35-jarige West-Vlaming wordt ploegleider bij Alpecin-Deceuninck, de ploeg van wereldkampioen Mathieu van der Poel. “Sowieso is dit een héél mooie stap, want Alpecin is een ploeg waar ik ook als renner heel graag had gereden. Als je ook ziet welke resultaten ze de afgelopen jaren behaald hebben en hoe ze werken, dan kan ik niet anders dan heel tevreden zijn.”

Al is de vraag wat hij de Nederlander kan bijbrengen. “In zijn koersen zal hij zijn ding wel doen, maar qua parcourskennis en tactische beslissingen ben je met meerdere mensen altijd slimmer dan alleen. Sowieso heb ik mijn jarenlange ervaring en die kan altijd wel nuttig zijn.”

“Ik hoop een ploegleider te zijn die dicht bij zijn renners staat, maar die tegelijkertijd de afstand kan houden die nodig is om belangrijke beslissingen te nemen. Een open communicatie tussen de renner en de ploegleider heb ik als renner altijd geapprecieerd en wil ik zelf als ploegleider ook uitdragen.”