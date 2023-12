Ex-wereldkampioen geeft Van Aert de schuld voor eerdere rentree Van der Poel

Zaterdag in Herentals maakt Mathieu van der Poel zijn rentree in het veld. De verwachtingen zijn bijzonder hoog gespannen.

Voor het eerst sinds 22 januari zullen we zaterdag nog eens de regenboogtrui in het veld zien. Tom Pidcock reed toen zijn laatste cross van het seizoen, Mathieu van der Poel reed na zijn wereldtitel in Hoogerheide niet meer.

Een weekje vroeger dan voorzien staat Van der Poel aan de start in Herentals. Vorig jaar in Hulst won Van der Poel meteen, de voorbije vijf seizoenen won hij vier van de vijf keer zijn eerste cross. In 2021 moest hij Van Aert laten voorgaan.

Geprikkeld door Van Aert?

Ex-wereldkampioen Erwin Vervecken verwacht dat Van der Poel meteen meedoet voor de zege. "Hij begint een week eerder en dan ga ik er toch van uit dat hij er klaar voor is", zegt hij bij LAMBERT & ALBERT.

"Hij heeft er wellicht zin in en ik verwacht hem meteen als winnaar", zegt hij nog. "Misschien heeft hij Van Aert op tv zien crossen en begon hij misschien ook te twijfelen of hij niet te laat instapte. Want Mol was 14 dagen later geweest dan Wout."