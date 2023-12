In de sterren geschreven: Van der Poel wint in Herentals, Pidcock niet in de top vijf

Mathieu van der Poel en Tom Pidcock keren dit seizoen terug naar het veld. In het verleden deden de twee het wel heel verschillend.

"Als de logica wordt gerespecteerd, zien we zaterdag in Herentals een walk-over voor Mathieu van der Poel", zei Niels Albert deze week bij HLN. Het maakt meteen duidelijk wat er verwacht wordt van de wereldkampioen.

De Nederlander stond er bij de profs altijd. In 2022, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 en 2014 won Van der Poel altijd zijn eerste cross. Enkel in 2021 en 2015 werd de Nederlander geklopt.

Toen had Van der Poel altijd een excuus. In 2021 sukkelde hij met zijn rug en klopte Van Aert hem. In 2015 kwam hij terug na een knieblessure en moest hij vrede nemen met plek drie na Nys en Van Aert.

Als we de hele veldritcarrière van Van der Poel gaan bekijken, wordt het nog indrukwekkender. Sinds 2006 won de Nederlander maar liefst 15 op 17 keer zijn eerste wedstrijd in het veld.

Lagere verwachtingen bij Pidcock

Ook Tom Pidcock maakt in Herentals zijn rentree in het veld, maar van de Brit moeten we wellicht veel minder verwachten in zijn eerste weekend. Dat bewijzen ook zijn resultaten uit het verleden.

In 2019, 2021 en 2022 werd de ex-wereldkampioen telkens zevende in zijn eerste cross, in 2020 werd het zelfs maar een 17de plaats in Tabor. De voorbije drie jaar won Pidcock telkens zijn derde of zijn vierde cross van het seizoen.