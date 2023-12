Zware blessure, maar niks vergeleken met Nathan Van Hooydonck: "Ik was in shock!"

Tao Geoghegan Hart won in het najaar 2020 de Giro. Ook dit jaar leek hij op weg naar een knappe prestatie, tot het noodlot toesloeg.

In de elfde etappe van de Giro d’Italia kwam Tao Geoghegan Hart van Ineos Grenadiers zwaar ten val, met een complexe heupbreuk tot gevolg.

Zeven maanden later is hij opnieuw klaar om te koersen. Hij tekende tijdens zijn revalidatie een contract voor drie jaar bij Lidl-Trek, ook al heeft hij geen zekerheid dat hij weer helemaal de oude wordt.

“Geen enkele dokter kan dat garanderen”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Ik zal ook nooit op mijn carrière kunnen terugblikken zonder het onderscheid te maken tussen voor en na de val. Momenteel lijkt alles in orde: de flexibiliteit is terug, er zijn geen krachtsverschillen tussen links of rechts. Ik heb elke vorm van twijfel uit mijn hoofd verbannen.”

Al is een dergelijke blessure niks in vergelijking met wat zijn goede vriend Nathan Van Hooydonck moest meemaken, zo beseft Hart ook. “Zijn leed heeft mijn blessure een andere dimensie gegeven. Ik was in shock toen ik het nieuws van zijn hartstilstand vernam, verscheurd tussen de gedachten dat Nathan, de modelprof, veel verloren heeft die dag, maar dat hij nog veel meer had kunnen verliezen.”

“Nathan leefde voor de koers, de koers stroomde door zijn aderen en net nu hij eindelijk bij Jumbo-Visma tot volle ontbolstering was gekomen, gebeurde dit. We hebben elkaar de jongste tijd te weinig gezien, maar ik ga zo goed als zeker nog voor Kerstmis bij hem thuis langs, om bij te praten, om kennis te maken met zijn gezinnetje.”