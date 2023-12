Lars van der Haar van zijn sokken geblazen door Mathieu van der Poel in Herentals

Lars van der Haar eindigde als derde in de X2O Trofee van Herentals. Hij moest enkel Mathieu van der Poel en Tom Pidcock voor zich dulden.

Al in de eerste ronde reed Mathieu van der Poel weg van de rest in Herentals. Het was voor Lars van der Haar niet makkelijk. "Die eerste ronde lag het niveau bizar hoog. Ik had gehoopt dat het wat lager lag", zei de Nederlandse kampioen.

"We hadden gehoopt dat we misschien een paar rondes met hem mee konden gaan, maar hij liet direct zien wie de baas is." Van der Haar stemde daarna zijn wedstrijd af op Eli Iserbyt, de tweede in het klassement.

"Op de Skiberg heb ik geprobeerd om het gat te slaan, maar we waren aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk kwam het op een sprintje aan", zei Van der Haar nog. Hij haalde het uiteindelijk ook.

X2O Trofee klassement

In het klassement zag Van der Haar zijn voorsprong slinken van 18 naar 9 seconden, door de bonificatieseconden. De volgende manche is op 1 januari in Baal. "Ik ga er keihard voor blijven vechten, want Eli is een steengoede crosser."