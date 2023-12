Mathieu van der Poel heeft boodschap voor wielerfans na dominantie in Herentals

Wereldkampioen Mathieu van der Poel heeft zijn eerste cross van start tot finish gedomineerd. In Herentals reed hij al na een paar minuten weg van alles en iedereen.

"Het ging van in de start vrij goed eigenlijk", begon Van der Poel zijn uitleg nadien. "Ik kwam snel alleen te zitten. Ik had gelijk een mooie voorsprong. Daarna was het een vrij lang uur alleen", zei de wereldkampioen.

"Ik voelde me vrij sterk en wist dat die Skiberg het lastigste punt van de omloop was. En ik voelde me goed, dus ik had gelijk het goede ritme te pakken. Vrij snel heb ik voor mijn eigen tempo gekozen."

"Of het saai was om een uur lang alleen te rijden? Zeker niet, ik heb ervan genoten. Er was alleen één momentje van onoplettendheid, toen ik tegen de grond ging. Maar voor de rest was het leuk om terug te zijn. Ik doe dat graag: mijn eigen tempo rijden, mijn eigen lijnen kiezen. Dus het was leuk."

Spanning

Spanning was er wel niet in Herentals, maar daar kan Van der Poel natuurlijk niet aan doen. Maar toch denkt de wereldkampioen niet dat hij elke week zo dominant zal wegrijden van de rest.

"Het gaat zeker niet elke wedstrijd zo zijn, dus we gaan vast nog spannende wedstrijden krijgen in de kerstperiode, denk ik." Krijgen we volgende vrijdag in Mol een eerste duel met Wout van Aert?