Moet er aan de inzet en intensiteit bij Wout van Aert getwijfeld worden?

Terwijl op deze zaterdag veel aandacht naar Van der Poel gaat, heeft Wout van Aert al van zich doen spreken. Dat deed de eeuwige rivaal van de Nederlander vorige week door de cross in Essen vlot naar zijn hand te zetten.

Onlangs ging Wielerkrant praten met enkele veldritfans om een aantal thema's aan te snijden. In het kamp van Wout van Aert hebben ze duidelijk uitgesproken dat het veldrijden veel minder een doel is dan de vorige seizoenen. De vraag is dan: gaat Van Aert zich nog wel vol inzetten op de cross, jagend op een resultaat?

VAN AERT DOET MEE OM TE WINNEN

"Volgens mij wel", heeft Kempenaar Paul Liekens er nog een goed oog in. "Hij kan niet verliezen. Hij wil niet verliezen", corrigeert Liekens zichzelf enigszins. "Als hij ergens meedoet, dan doet hij mee om te winnen. Daar ben ik van overtuigd."

Ook Dirk De Booser verwacht nog een Van Aert die zich honderd procent geeft op de cross. "Normaal gezien wel", klinkt het. "Maar of hij ook wint, dat weten we niet hé", lacht Liekens. In Essen is Van Aert er alvast goed mee begonnen. Volgend weekend moet blijken of hij die lijn ook doortrekt wanneer hij terugkeert van op stage.