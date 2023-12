Niets aan te doen! Mathieu van der Poel demonstreert in Herentals en pakt 150e profzege

Zoals verwacht heeft Mathieu van der Poel zijn eerste cross van het seizoen in Herentals gewonnen. De wereldkampioen reed al na een paar minuten weg.

Een week eerder dan voorzien stond Mathieu van der Poel in Herentals aan de start van zijn eerste cross van het seizoen. Sinds zijn wereldtitel in Hoogerheide zat hij maar vier keer op zijn crossfiets, dus er was wat twijfel vooraf.

Maar het werd al bijzonder snel duidelijk dat er aan Van der Poel niets te doen was. De wereldkampioen dook als eerste het veld in en sloeg al bij de eerste beklimming van de skiberg een gat met Iserbyt en co.

Niemand zag Van der Poel nog terug, de wereldkampioen breidde zijn voorsprong zelfs al uit naar een kleine minuut. Ook een valpartij halfweg deerde hem niet en Van der Poel reed onbedreigd naar zijn 150e profzege in het veld.

Pidcock verrassend tweede

In de achtergrond was er een strijd tussen Iserbyt, Van der Haar, Mason en Pidcock voor de overige twee podiumplaatsen. Net voor het ingaan van de laatste ronde versnelde Pidcock, Iserbyt was de enige die nog kon volgen.

Pidcock trok uiteindelijk aan het langste eind, voor het eerst staat hij bij zijn debuutcross op het podium. Iserbyt maakte nog een foutje en zag Van der Haar nog terugkeren, de Nederlandse kampioen maakte het podium vol.