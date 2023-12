Overlijden jonge wielrenner Stef Loos (19) zindert nog na: er hangt koersorganisator gevangenisstraf boven het hoofd

Het rouwen gaat voor de familie van wielrenner Stef Loos ook gepaard met een rechtszaak. Op 19-jarige leeftijd kwam de jongeman om het leven.

Stef Loos is zo één van de te vele dodelijke slachtoffers uit de wielersport. Bij velen loopt het mis tijdens een training, voor Loos is het net als bij Bjorg Lambrecht een wielerwedstrijd geworden die hem fataal was. Vijf jaar nadat Stef verongelukt is, is voor de rechtbank van Doornik het rechtsgeding ingeleid.

Het Openbaar Ministerie heeft volgens HLN en HNB een straf van een jaar cel, waarvan zes maanden met uitstel, geëist voor Marc Duquesnoy, de organisator van de Memorial Alfred Gadenne, de wedstrijd die Stef Loos het leven kostte. Er wordt hem een gebrek aan vooruitziendheid verweten.

DOOD LOOS TE WIJTEN AAN TE WEINIG SEINGEVERS

Er zou vooral een gebrek aan seingevers geweest zijn, waardoor de fatale valpartij gebeurde aan een onbewaakt kruispunt. Met alle gevolgen van dien. De familie krijgt Stef er niet mee terug, maar het is nu duidelijk waar het OM de verantwoordelijkheid legt. De uitspraak van de rechtbank is voor januari 2024.