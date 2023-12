Patrick Lefevere komt met felicitaties, ander lid Soudal Quick-Step met verdediging op kritiek: "Dan ben je een idioot!"

Met een overtuigende playbackprestatie van Julian Alaphilippe lanceerde Soudal Quick-Step zijn wieleroutfit voor 2024, met dank ook aan kledijleverancier Castelli. Al valt het op dat die tenue eigenlijk nauwelijks verschilt van die van dit jaar.

If you are complaining that the kit has changed much, you are an idiot!



Little change means the main sponsors, partners and corporate feel are the same, giving the stability that the sport of cycling badly needs.



The video is the genius work of @artyzaman and @StephsClerckx