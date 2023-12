Roodhooft gaat niet zomaar mee in theorie Niels Albert over Mathieu van der Poel: "Hoe Niels daar ook over denkt"

Hier en daar duikt wel een theorie op over Mathieu van der Poel, nu die terugkeert in de cross. Niels Albert heeft ook zo zijn mening over hoe die zal verlopen.

Albert voorspelt een gemakkelijke overwinning voor Van der Poel in Herentals. Christoph Roodhooft gaat daar vooraf niet vanuit. De in aanloop naar de eerste cross van Van der Poel druk gesolliciteerde teammanager doet ook in Het Laatste Nieuws zijn verhaal. "Het is een foute instelling om de dingen te onderschatten."

"Niks is zomaar gewonnen, hoe Niels Albert daar ook over denkt", onderstreept Roodhooft. Al hoeven we niet blind te zijn voor de kwaliteiten van de wereldkampioen. "Mathieu moet ook zichzelf niet onderschatten. Hij zal wakker zijn. Het is wel makkelijker aan de start komen in de zekerheid dat hij hier alles voor heeft gedaan."

HARD WERKENDE VAN DER POEL

Dan kan je niet anders dan het resultaat aanvaarden. "Ook als het mislukt, stap je daar makkelijker overheen." Want het mag dan niet altijd met veldrittrainingen geweest zijn, Van der Poel heeft deze winter niet stilgezeten. "Hij heeft de voorbije maanden bijzonder goed gewerkt."

Met wat juist in het achterhoofd? Daar hoeft niemand een tekening bij te maken. "Het doel blijft natuurlijk het Vlaamse voorjaar. Alles wat hij in functie daarvan moest doen, heeft hij heel goed gedaan."