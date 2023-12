Tom Pidcock verrast iedereen én zichzelf in Herentals: "Ik weet ook niet waarom"

Tegen Mathieu van der Poel was ook Tom Pidcock niet opgewassen. Maar de Britse ex-wereldkampioen verraste wel in Herentals.

Bij zijn rentree in het veld heeft Tom Pidcock meestal een paar crossen nodig om het goede gevoel terug te vinden en op het podium te eindigen. Maar in Herentals deed Pidcock het meteen goed met een tweede plaats.

Ook de Brit zelf was wat verrast. "Een tweede plaats is goed, ik ben blij. Het was mijn beste eerste cross. Ik weet niet waarom, maar het was goed", zei hij achteraf.

"De eerste twee, drie rondes moest ik mijn weg nog wat zoeken. Langzaam maar zeker kwam ik vooraan." Uiteindelijk was Pidcock the best of the rest met een tweede plaats. "Ik weet niet waarom, maar het was goed. Ik heb we wel verrast."

Wereldbeker Namen

Er staat meteen een dubbel weekend op het programma voor Pidcock, zondag staat hij ook aan de start in Namen. In 2021 werd Pidcock er tweede, in 2020 was de Brit er derde.

Moet hem dat nog beter liggen? "Ik denk het wel, ik rij daar altijd goed. Ik hou van dat parcours. Hopelijk zit ik er na vandaag goed in en kan ik morgen goed rijden."