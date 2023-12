Wereldkampioene Fem van Empel heeft slecht nieuws voor veldritfans

Wereldkampioene Fem van Empel komt zondag niet aan de start van de Wereldbeker in Namen. De Nederlandse heeft dan toch te veel last van haar blessures.

Fem van Empel won zaterdag voor de tiende keer op rij dit seizoen, maar kreeg voor het eerst dit seizoen wel wat tegenkanting. Ze moest afrekenen met Lucinda Brand, maar klopte ze toch in de sprint.

Want Van Empel viel op stage in Spanje en liep daarbij wonden op aan haar knie en onderarm. En de Nederlandse sukkelde ook nog met een verkoudheid. Die houden haar nu weg van de Wereldbeker in Namen.

"Normaal gesproken zou Van Empel morgen gestart zijn in de Wereldbeker-cross in Namen", klinkt het bij Jumbo-Visma in een persbericht.

"Na haar val en verkoudheid eerder deze week en de inspanningen van vandaag, heeft het team echter besloten dat Van Empel morgen niet zal koersen en zich zal focussen op de rest van het seizoen."

In Namen staan Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado en Shirin van Anrooij wel aan de start. Zij reden zaterdag in Herentals niet.