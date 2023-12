Analisten duidelijk: "Van der Poel is de verbrodder van het jaar"

Mathieu van der Poel reed van start tot finish aan de leiding in Herentals en heeft zijn debuut/comeback in het veld dus zeker niet gemist deze winter. Iedereen valt dan ook in katzwijm voor de Nederlander.

De Skiberg in Herentals, zo'n drie minuten na de start van de race. Mathieu van der Poel gaat vanop de kop stevig naar boven, Eli Iserbyt en de rest moeten passen. Einde cross, einde suspens - hetzij dan voor de tweede plaats.

Daarna pakte MVDP makkelijk meer dan een halve minuut voorsprong, op het einde ging hij zelfs een beetje inhouden - het was dan ook niet nodig. "Van der Poel is de verbrodder van het jaar. Ik denk dat hij minder afziet dan iemand helemaal achteraan. Het is heel simpel, er is geen discussie over, het zijn de werken van de meester", wilde Paul Herygers de lof niet schuwen bij Sporza.

Het strafste wat er momenteel rondrijdt

"Hij rijdt iets te rap voor de rest, zoals Frans Verbeeck ooit over Merckx zei. Vijf kilometer per uur te rap zeker ongeveer? Neen, er is niets meer te zien. Er was de vraag hoe dicht de rest was aangesloten, het is een volmondige nee. Hij is het strafste wat er momenteel rondrijdt, er is niets aan te doen.

Ook Ruben van Gucht was vol lof: "Van der Poel doet wat iedereen verwacht, maar hij doet het toch maar. Een grote meneer waarvan we nog vele jaren gaan spreken, hij zal altijd een referentie blijven. Hij is synoniem voor winnen."