Jurgen Mettepenningen hoopt maar op één iets na de rentree van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel zette iedereen nog eens met de voeten op de grond in het veldrijden. Zelfs zonder training op zijn crossfiets was hij bijzonder dominant.

Slechts vier keer had Mathieu van der Poel op zijn crossfiets gezeten tussen zijn wereldtitel in Hoogerheide in februari en zijn eerste cross van dit seizoen in Herentals. Maar er was weinig van te merken.

De Nederlander nam meteen de leiding en reed na een paar minuten van alles en iedereen weg. Van spanning voor de zege was er dan ook weinig sprake, daar baalde Sven Nys toch een beetje van.

Geen spanning meer

Ook Jurgen Mettepenningen, ploegbaas van Pauwels Sauzen-Bingoal moest toezien hoe de Nederlander het bijzonder snel naar hem toe trok. "De spanning die er de voorbije weken was, was niet aanwezig", zei hij bij Sporza.

"Ik hoop dat dit niet elke week zo zal zijn en dat er toch een bepaalde spanning in het veldrijden kan blijven." Maar Mettepenningen wist al op voorhand dat er weining aan de Nederlander te doen zou zijn.

"Je weet op voorhand dat je voor de tweede plaats rijdt. Het is mooi en fantastisch voor Mathieu van der Poel en het is ook mooi om zien. Maar bij deze is de spanning dus ook verdwenen."

Voor die spanning hopen de meesten natuurlijk op Wout van Aert en misschien ook Tom Pidcock. Volgende vrijdag in Mol staat het eerste duel met Van Aert op het programma, een dag later in Antwerpen staan de Grote Drie samen aan de start.