Sven Nys over Mathieu van der Poel: "Beetje jammer"

Mathieu van der Poel won met overmacht zijn eerste wedstrijd van het seizoen in Herentals. Het is voor de andere crossers meteen duidelijk waar ze staan.

Een week vroeger dan normaal reed Mathieu van der Poel in Herentals zijn eerste cross van het seizoen. De Nederlander dook als eerste het veld in en reed al na een paar minuten weg van de rest.

Van spanning was er, net als vorige week in Essen bij de terugkeer van Van Aert, dan ook niet. De rest reed meteen voor de tweede plaats. Maar Sven Nys zag er ook een mindere kant van in.

"Het is een beetje jammer voor de sfeer", zei Nys bij Sporza. "Er is weinig sfeer langs het parcours omdat de koers al na 100 meter in de plooi is gevallen. Mensen willen spektakel zien en als er iemand zo dominant is, is daar natuurlijk geen sprake van."

Maar daar kan Van der Poel natuurlijk niets aan doen. En er waren natuurlijk ook seizoenen dat Nys meer dan 20 crossen won en de rest ook niet aan de bak kwam. Zo gaat het nu eenmaal in het veldrijden.