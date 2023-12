Kettingproblemen of niet: ook het derde fenomeen pakt zijn eerste van het veldritseizoen

Het was een race in Namen met toch hier en daar wat oponthoud en technische mankementen, maar uiteindelijk won de beste wel met duidelijk verschil. Tom Pidcock is de laatste van de drie die een overwinning pakte.

Lars van der Haar en Michael Vanthourenhout kregen te kampen met een zeer slechte start en materiaalpech, maar konden na een lange inhaalrace wel nog bij de beteren net naast het podium terechtkomen. Voorin hadden Nieuwenhuis, Kamp en Ronhaar de beste start. Die laatste reed uiteindelijk van alles en iedereen weg en maakte daarmee indruk. Tom Pidcock? Die was na een prima start opgerukt naar plek vier, tot hij te maken kreeg met kettingproblemen. Ronhaar en Nieuwenhuis mee op het podium Even teruggedrongen naar plaats negen begon hij aan een vliegensvlugge inhaalrace. Daarbij ging hij over Iserbyt & co, reed naar Nieuwenhuis toe en liet die ter plaatse op zoek naar de eenzame leider Pim Ronhaar. Die had hij iets voorbij half race ook bij de lurven, in de voorlaatste ronde reed hij er vervolgens van weg. De Nederlander kon nooit echt aanspraak maken om te volgen. Pidcock zette de race naar zijn hand, Ronhaar en Nieuwenhuis wisten het podium te vervolledigen. Eli Iserbyt was beste Belg op de vierde stek. © photonews