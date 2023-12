Paul Herygers trekt heldere conclusie over Van der Poel en Van Aert na hun eerste cross

Mathieu van der Poel was bijzonder dominant in de cross in Herentals. En Paul Herygers denkt dat het de komende weken wel eens meer het geval kan zijn.

Na bijna twee maanden in Spanje keerde Mathieu van der Poel in Herentals terug naar het veldrijden. Van een inloopperiode was helemaal geen sprake, na een paar minuten ging de Nederlander er al vandoor. De tijd dat renners zich na een stage wat moesten inwerken, is dan ook voorbij. "Dat is nu allemaal achterhaald", zegt Paul Herygers bij Sporza. "Ze gaan op stage en ze komen beter terug." Volgens Herygers reed Van der Poel in Herentals zelfs maar aan 90% van zijn kunnen en zit er nog wat marge op. Spanning moeten we dan ook niet verwachten, denkt hij. Ook niet wanneer Van Aert aan de start staat. Geen Van Aert-parcours meer Want er komen geen zware parcoursen meer aan zoals in Dendermonde, waar Van Aert in 2020 Van der Poel op bijna 3 minuten reed. "Dan zou Van Aert misschien nog wat dichter kunnen komen." "Maar op crossen zoals in Herentals denk ik dat Van der Poel een tikkeltje voorsprong heeft op de rest, niet alleen op Van Aert." En bij Van Aert komt er dan nog eens bij dat de weg belangrijker is dan het veldrijden. Een dominant seizoen van Van der Poel, zoals in 2018-2019 (32 op 34) en 2019-2020 (24 op 25) is dus goed mogelijk.