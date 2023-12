Ploegmaat niet onder de indruk van Van der Poel: "Maar zal dat hem wel eens zeggen"

Niet alleen Mathieu van der Poel maakte in Herentals zijn rentree in het veld, ook zijn ploegmaat Quinten Hermans reed er zijn eerste cross. Hij was niet echt verbaasd door de dominantie van de Nederlander.

Net als Mathieu van der Poel trainde Quinten Hermans de voorbije weken in Spanje als voorbereiding op het nieuwe wegseizoen. Een eerste cross van het seizoen is dus altijd opnieuw wat aanpassen. Hermans werd uiteindelijk toch 9de, op 1'52" van zijn ploegmaat Mathieu van der Poel. "Het was plezant om opnieuw op de crossfiets te zitten, maar het is toch iets helemaal anders dan wat ik de voorbije weken getraind hebt", zei Hermans bij Sporza. Topniveau Net als iedereen kreeg Hermans wel geen moment van rust in Herentals, want Van der Poel gooide meteen de knuppel in het hoenderhok door al meteen een bijzonder hoog tempo op te leggen. "Ik zal hem op de bus zeggen dat het volgende keer wat rustiger mag", knipoogde Hermans. Maar dat de Nederlander al meteen weer zo dominant zou zijn, verbaasde Hermans eigenlijk ook niet. "Het niveau waar hij op training mee rondrijdt, is indrukwekkend. Hier kon hij zijn power kwijt en technisch is hij ook nog altijd onderlegd. Maar hij is gewoon één van de beste crossers en wegrenners van het moment."