Pogacar zorgt voor verbazing met keuze voor Giro, analisten laten zich negatief uit over de zaak

Het was toch wel een fikse verrassing, toen ze bij de Giro d'Italia de komst van Tadej Pogacar aankondigden voor de Giro van 2024. Het wordt met een het debuut in Italië voor de 25-jarige renner van UAE Team Emirates.

De analisten waren meteen duidelijk over de zaak en vinden het jammer dat we door de Giro geen Pogacar in absolute bloedvorm in de Tour de France zullen zien. Een nieuw episch duel met Jonas Vingegaard lijkt zo te worden ontlopen.

"Dat vind ik jammer", is Thijs Zonneveld onder meer ontgoocheld. "Tenzij Vingegaard ook zijn programma nog om zou gooien. En als Pogacar de combinatie Giro - Tour zou maken, dan is de kans dat hij Vingegaard klopt heel klein. Bijna onmogelijk."

I don't think Jonas needs a new challenge. He has one big challenge in his career. To beat the record of 5 TDF wins of Merckx, Hinault, Anquetil and Indurain. The Holy Grail. Imitating and intimidating Pogacar is not worth it, as Giro-Tour is a very nasty combo, even for Jonas. https://t.co/qzThWRxLod