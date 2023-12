Alejandro Valverde (43) overwoog comeback en wil avontuur aangaan met Van der Poel

Alejandro Valverde stopte vorig jaar als profwielrenner na een lange carrière. Maar toch voelde de 43-jarige Spanjaard het dit jaar kriebelen om terug te keren.

"Ik heb in maart/april een comeback serieus overwogen", zegt Valverde bij El Pais. Maar teammanager Eusebio Unzué was niet al te positief en daardoor werd het plan al snel weer in de ijskast gestopt.

Valverde moest zich dit jaar aanpassen aan een leven zonder profwielrennen en dat was bijzonder moeilijk. "Mijn passie was wielrennen en competitief zijn. Ik miste het om stoom af te blazen en me nuttig te voelen."

Maar Valverde is niet helemaal gestopt met fietsen. De Spanjaard legde zich dit jaar toe op het gravel en won twee gravelkoersen in Spanje. Op het WK in Italië greep hij als vierde net naast een medaille.

Cape Epic

En de Spanjaard heeft nog meer uitdagingen op zijn verlanglijstje staan. Zo wil hij in de toekomst deelnemen aan de Cape Epic, een meerdaagse mountainbikewedstrijd in Zuid-Afrika.

Valverde droomt er van om dat samen met Mathieu van der Poel te doen, ze rijden allebei met Canyon-fietsen. "Het zou leuk zijn om met hem op een mountainbike te rijden. Hij zou met mij spelen, maar het zou echt cool zijn."