Alles op alles om Jumbo-Visma te kloppen? Pogacar krijgt monsterteam aan zijn zijde in de Tour

Tadej Pogacar rijdt in 2024 de dubbel Giro-Tour. En de Sloveen krijgt twee keer een topteam aan zijn zijde.

UAE Team Emirates heeft in Spanje zijn ploegenpresentatie gehouden om zijn team voor 2024 voor te stellen. De ploeg zet opnieuw stevig in op de grote grote rondes, want kopman Tadej Pogacar rijdt de Giro en de Tour.

"Het zal de eerste keer in z’n leven zijn dat hij twee grote rondes in een jaar combineert. Hij is ondertussen 25 jaar en we zijn van mening dat hij er nu wel klaar voor is", zegt teammanager Matxin.

"Tadej is veruit de beste renner die ik in mijn carrière gezien heb en het is het moment om voor de dubbel Giro-Tour te gaan", zegt Matxin nog. Maar UAE Team Emirates zet wel vol in op eindwinst in de Giro en de Tour.

Vooral in de Tour krijgt Pogacar een stevige ploeg in steun. Juan Ayuso, Adam Yates en Joao Almeida gaan mee als schaduwkopmannen. Pavel Sivakov en Marc Soler worden zijn knechten voor het klimwerk, Tim Wellens en Politt gaan mee voor de vlakke ritten.

De ploeg van UAE voor de Giro

Tadej Pogacar

Felix Großschartner

Domen Novak

Mikkel Bjerg

Rafał Majka

Juan Sebastián Molano

Rui Oliveira

Jay Vine

De ploeg van UAE voor de Tour

Tadej Pogacar

João Almeida

Juan Aysuo

Adam Yates

Tim Wellens

Nils Politt

Pavel Sivakov

Marc Soler